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13:25, 20 ноября 2024Экономика

Нотариусов обязали сообщать россиянам о долгах завещателя

СФ одобрил обязанность сообщать о долгах завещателя до вступления в наследство
Дмитрий Воронин

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил законопроект об обязанности нотариусов информировать наследников о кредитных обязательствах наследодателей. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, одобренный Госдумой на прошлой неделе, предполагает, что россиянам, которые в течение шести месяцев должны принять решение о вступлении в наследство, будут в письменной форме сообщать о долгах, имеющихся у завещателя. Для этого нотариусам предстоит в срок не позднее трех рабочих дней после дня открытия наследственного дела направлять соответствующие запросы в Центральный каталог кредитных историй.

Предусмотренный механизм крайне актуален для случаев, когда кредитные долги превышают стоимость принятого в наследство имущества, и в таком случае процедура принятия наследства становится экономически нецелесообразной, отмечали авторы законопроекта. Ожидается, что закон вступит в силу через год после официального опубликования.

В действующем законодательстве порядок информирования по указанным вопросам не определен, у нотариусов нет обязанности искать долги наследодателя. «Это несколько усложняет работу нотариусов, но мы все готовы работать, мы все подключены к единой информационной системе», — прокомментировала новацию в беседе с Business FM нотариус Наталья Сысина.

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