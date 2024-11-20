Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Прокуратура Москвы: мошенники начали представляться сотрудниками налоговой

Злоумышленники похищают деньги у россиян, представляясь сотрудниками налоговых органов. О новом виде мошенничества предупредила прокуратура Москвы, передает ТАСС.

Отмечается, что злоумышленники под видом сотрудников налоговой начали звонить россиянам и сообщать о необходимости задекларировать денежные средства.

В прокуратуре рассказали, что таким образом 2,3 миллиона рублей потеряла пенсионерка. Злоумышленники связались с ней по телефону и заявили, что все незадекларированные деньги должна изъять налоговая. Женщина передала все свои накопления курьеру, которого отправили к ней мошенники, и получила от него поддельный договор, сделанный в фоторедакторе. О том, что ее обманули, пенсионерка поняла после прочтения документа.

Ранее россиянам перечислили способы защититься от вымогательства в интернете. Специалисты призвали пользователей никогда не платить деньги злоумышленникам, а также обращаться в полицию.