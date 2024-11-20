Россиянам назвали способы защититься от вымогательства в интернете

МВД России предупредило об участившихся случаях вымогательства денег в интернете

В России участились случаи вымогательства денег под угрозой распространения личных данных. Об этом в Telegram-канале заявило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, назвавшее способы защититься от мошенников в интернете.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники могут использовать разные способы вымогательства. Согласно одной из распространенных схем обмана, мошенники представляются сотрудниками спецслужб и угрожают пользователю уголовным преследованием за комментарии в интернете. Они обещают не возбуждать дело, если им заплатят деньги.

Также злоумышленники могут утверждать, что они получили доступ к веб-камере пользователя и сняли его в обнаженном виде. Они угрожают разослать интимные материалы знакомым жертвы, если она не переведет им определенную денежную сумму. Помимо этого, мошенники могут заразить устройство вирусом, которое заблокирует его работу, и требовать деньги за разблокировку.

В МВД призвали пользователей никогда не платить деньги вымогателям даже в том случае, если их личные данные действительно оказались у злоумышленников. В этом случае, подчеркнули в ведомстве, следует предупредить о произошедшем знакомых и обратиться в полицию. Также пользователям посоветовали соблюдать цифровую гигиену и, в частности, установить антивирус, чтобы не допустить попадания вредоносных программ на устройства.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила россиян о подозрительных рассылках в Telegram. Она заявила, что мошенники отправляют фишинговые ссылки под видом подарка премиум-подписки в мессенджере.

