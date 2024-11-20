Bloomberg: доля принудительно мобилизованных в ВСУ составляет 75 %

Доля принудительно мобилизованных солдат в Вооруженных силах Украины (ВСУ) составляет 75 процентов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники Минобороны республики.

«По данным Министерства обороны, около четверти мужчин и женщин, воюющих на линии фронта, были добровольцами, а остальные были призваны на военную службу», — пишет агентство.

Как было отмечено, множество мужчин на Украине пострадали или были задержаны при пересечении границы. Многие неделями не выходят из собственных квартир для того, чтобы избежать мобилизации.

Ранее глава французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян ужаснулся проведению мобилизации в ряды ВСУ. «Невыносимые кадры того, как украинский народ насильно отправляют на бойню, когда можно было бы легко найти мир», — указал политик.