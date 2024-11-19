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10:09, 19 ноября 2024Мир

Во Франции ужаснулись насильственной мобилизации украинцев

Французский политик Дюпон-Эньян: украинцев насильно отправляют на бойню
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян ужаснулся насильственной мобилизации украинцев в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Х.

«Невыносимые кадры того, как украинский народ насильно отправляют на бойню, когда можно было бы легко найти мир. [Президент Украины Владимир] Зеленский и сторонники войны пытаются сделать все за несколько недель до прихода [избранного президента США Дональда] Трампа к власти, даже если это означает принесение в жертву населения», — указал политик.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что данное Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами вглубь российской территории является безумием, которому необходимо положить конец.

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