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12:09, 18 ноября 2024Мир

Во Франции прокомментировали разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

Политик Филиппо об ударах дальнобойными ракетами по РФ: положите конец безумию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Данное Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории является безумием, которому необходимо положить конец. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!» — написал политик.

Филиппо привел отрывок из выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявившей, что разрешение применения дальнобойного оружия по России будет рассматриваться Москвой как вступление стран НАТО в конфликт.

Ранее Захарова сообщила, что ответ западным странам на возможное разрешение Украине бить поставленным оружием вглубь России будет разрушительным.

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