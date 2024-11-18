Во Франции прокомментировали разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

Политик Филиппо об ударах дальнобойными ракетами по РФ: положите конец безумию

Данное Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории является безумием, которому необходимо положить конец. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!» — написал политик.

Филиппо привел отрывок из выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявившей, что разрешение применения дальнобойного оружия по России будет рассматриваться Москвой как вступление стран НАТО в конфликт.

Ранее Захарова сообщила, что ответ западным странам на возможное разрешение Украине бить поставленным оружием вглубь России будет разрушительным.