Во Франции прокомментировали разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

Данное Украине разрешение наносить удары дальнобойными ракетами по российской территории является безумием, которому необходимо положить конец. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Остановим это безумие! Мир и выход из НАТО!» — написал политик.
Филиппо привел отрывок из выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заявившей, что разрешение применения дальнобойного оружия по России будет рассматриваться Москвой как вступление стран НАТО в конфликт.
Ранее Захарова сообщила, что ответ западным странам на возможное разрешение Украине бить поставленным оружием вглубь России будет разрушительным.