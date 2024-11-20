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12:16, 20 ноября 2024Россия

Украинские беспилотники заметили над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз сообщил о двух сбитых БПЛА над регионом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Уничтожить беспилотники удалось с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО), пояснил глава области.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!», — добавил Богомаз.

19 ноября в 3:25 по московскому времени Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили.

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