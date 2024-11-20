В РФС рассказали о выплатах игрокам за вызов в сборную

Митрофанов заявил, что игроки получают символическую сумму за вызов в сборную

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о выплатах игрокам за вызов в национальную сборную. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются», — заявил Митрофанов. Он отметил, что сумма составляет менее пяти тысяч долларов и несопоставима с зарплатами игроков.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Также ранее стало известно, что сборную России не допустят до жеребьевки квалификации чемпионата мира-2026.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина рекордно обыграла Бруней и разгромила Сирию.