Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ — регулярный чемпионат
14:33, 20 ноября 2024Спорт

В РФС рассказали о выплатах игрокам за вызов в сборную

Митрофанов заявил, что игроки получают символическую сумму за вызов в сборную
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о выплатах игрокам за вызов в национальную сборную. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Каждый футболист, который вызывается в национальную команду, получает выплату, но это символическая сумма. Премиальные в период отсутствия официальных соревнований не выплачиваются», — заявил Митрофанов. Он отметил, что сумма составляет менее пяти тысяч долларов и несопоставима с зарплатами игроков.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Также ранее стало известно, что сборную России не допустят до жеребьевки квалификации чемпионата мира-2026.

Российская сборная может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина рекордно обыграла Бруней и разгромила Сирию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области. Чем занят президент?

      Артемий Лебедев назвал главную проблему России

      «Еноты-нацисты» Геринга захватили город и покалечили нескольких жителей

      Коммунальные работы в Лондоне обернулись археологическим открытием

      Суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

      Оценено влияние готовящихся Трампом пошлин на замедление роста экономики Китая

      Жевательная резинка оказалась полезной

      Москвичам пообещали три дня ненастья

      В СПЧ рассказали о массовых обращениях осужденных россиянок к Путину

      В РФС рассказали о выплатах игрокам за вызов в сборную

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше