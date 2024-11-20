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20:01, 20 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о нехватке пехоты и опытных командиров

NYT: в ВСУ заявили о нехватке боевой пехоты и опытных командиров
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Marienko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боевой пехоты и опытных командиров, чтобы вести новобранцев в бой. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на слова украинских военных.

Отмечается, что нехватка опытных бойцов привела к истощению украинской обороны, что привело к «самым большим успехам» Российской армии с начала боевых действий. По словам капитана ВСУ по имени Вячеслав, украинские бригады, которые воюют уже долгое время, измотаны.

Кроме того, отмечается, что Украина испытывает нехватку оружия средней и большой дальности. В частности, многие солдаты отметили снижение интенсивности артиллерийского огня со стороны ВСУ.

Журналисты также рассказали, что бойцы украинской армии заявляли о пропаже с фронта американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам одного из бойцов ВСУ, из-за нехватки артиллерии украинские войска вынуждены активнее пользоваться беспилотниками.

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