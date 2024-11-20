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20:23, 20 ноября 2024Интернет и СМИ

Врач рассказал о связи проблем с зубами и диабета

Врач Мясников: проблемы с зубами могут быть признаком сахарного диабета
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о связи проблем с зубами и диабета. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников отметил, что проблемы с зубами могут быть признаком сахарного диабета второго типа. По его словам, одно из первых осложнений, возникающих при диабете, — это нарушение микроциркуляции крови. Именно оно способно вызвать этот симптом.

Доктор добавил, что у диабетиков также появляется нейропатия — состояние, при котором нервы повреждаются, утрачивают свою функцию и не могут корректно передавать импульсы. Как объяснил врач, из-за снижения чувствительности пациенты могут не заметить воспалительный процесс и запустить его, что приведет к серьезным заболеваниям десен.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил об опасных последствиях кариеса. Медик заявил, что проблемы с зубами могут спровоцировать болезни сердца.

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