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15:35, 21 ноября 2024Экономика

Китаю предсказали падение спроса на нефть через несколько лет

China Daily: в Китае спрос на нефть начнет падать после 2030 года
Кирилл Луцюк

Фото: China National Offshore Oil Corp / Reuters

К 2029 году в Китае будет достигнут пик спроса на нефть. Такое мнение высказала аналитик по нефтепереработке и химии в Китае в UBS Securities Эмили Го. Ее процитировало издание China Daily.

Среди факторов, которые будут влиять на эту ситуацию, эксперт назвала быстрый рост числа электромобилей, тяжелых грузовиков, работающих на сжиженном природном газе, а также внедрение новых источников энергии, таких как водород. К 2030 году новые транспортные средства, включая гибриды, составят 83,5 процента продаж автомобилей в Китае. Как следствие, будет наблюдаться непрерывное снижение спроса на бензин. Основными же драйверами роста общего спроса на нефть будут производство авиационного керосина и нафты. Это связано с ростом оборота авиации и расширением мощностей по производству химикатов.

«Мы ожидаем, что общий спрос на нефть достигнет пика в 2029 году и перейдет к отрицательной тенденции роста после 2030 года», — сказала Го.

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Ранее издание Reuters предупредило, что проблемы китайской экономики становятся столь серьезными, что начинают угрожать ценам на нефть, а также не дают возможности ОПЕК+ поддержать их за счет снижения добычи. Поводом для таких рассуждений стало то, что импорт нефти в Китае падает уже шестой месяц подряд. Если сравнивать данные за октябрь 2023 и 2024 года, то окажется, что соответствующий показатель снизился на 10 процентов. Пока же экспортеры нефти продолжают надеяться, что китайский импорт восстановится.

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