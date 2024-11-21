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21:04, 21 ноября 2024Из жизни

Мужчина начал продавать елочные игрушки в виде интимных частей тела

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Billysballbags

Уилла Идс из Великобритании, продающий товары в виде человеческих частей тела, запустил коллекцию елочных игрушек. Об этом он рассказал Jam Press.

Предметом, который подарил Идсу популярность, стала маска для лица в виде мошонки. Затем он расширил ассортимент и стал торговать подставками для чашек в виде сосков, магнитами-вульвами и кошельками-яичками.

Продолжая переосмыслять привычные предметы, мужчина решил выпустить к Рождеству елочные игрушки в виде интимных частей тела. Среди них — игрушки в виде мужских яичек и ануса.

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Каждый товар новой коллекции стоит 11,99 фунта стерлингов (1,5 тысячи рублей). 12,99 фунта стерлингов (1,6 тысячи рублей) стоит елочная игрушка в виде головки пениса, завернутой в плед.

В Великобритании существует рождественская традиция целоваться под омелой, чтобы не расстаться со своей возлюбленной. Вместо этого растения фанаты Идса смогут купить палец ноги с бантиком (игра слов на английском языке: mistletoe — омела, toe — палец ноги — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сообщалось, что бывший моряк Королевского военно-морского флота Великобритании ушел в порно, разбогател и решил продавать копии своего пениса. Он заявил, что планирует «загребать миллионы», принося удовольствие своим поклонникам.

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