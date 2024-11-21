На Западе усомнились в запуске Россией межконтинентальной ракеты

ABC News: Россия не запускала межконтинентальную ракету в направлении Украины

Россия не запускала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в направлении Украины. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванного западного чиновника.

«По всей видимости, это была не межконтинентальная баллистическая ракета... По словам западного чиновника, это была баллистическая ракета, которая была нацелена на Днепр на юго-востоке Украины», — говорится в материале.

Ранее Украина выступила с утверждениями, что Вооруженные силы (ВС) России якобы использовали МБР в ходе специальной военной операции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос Министерству обороны.