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06:34, 21 ноября 2024Интернет и СМИ

Парень снял простынь с кровати в отеле и обнаружил отвратительную картину

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: SaraAnne / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником blackboy_elite опубликовал на портале фотографию предмета, который он обнаружил в кровати в номере отеля. В комментариях сочли увиденное отвратительным и отправили администрации отеля ссылку на обсуждение случившегося.

Автор публикации рассказал, что, заселившись в комнату поздно вечером, сразу лег спать. Утром он снял простынь и увидел под ней использованный презерватив. «Я просто в ярости сейчас», — прокомментировал парень обнаруженную им картину. Пользователь также прикрепил к публикации визитную карточку отеля, в котором это произошло.

«"Мы занимались сексом на твоей кровати, так что тебе не придется!"», «Закурите одну сигарету, и вас оштрафуют. Но вы можете бесплатно заняться сексом где угодно!», «Надеюсь, вы сразу сообщили об этом администратору. Это отвратительно», «Если они находятся под простынями, не значит ли это, что они просто их не меняли?», «Похоже, люди отлично провели время. Но на самом деле, это просто мерзко. Я бы переселился в другой номер», — возмутились комментаторы.

Один из них заявил, что отправил ссылку на это обсуждение на Reddit представителям отеля.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как решила проверить кровать в гостиничном номере и неприятно удивилась. Пользователи посоветовали в следующий раз проверять комнату до заселения.

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