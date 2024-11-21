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13:32, 21 ноября 2024Силовые структуры

Против повредивших объект культурного наследия под Курском боевиков ВСУ возбудили дело

СК возбудил дело против военных ВСУ, повредивших объект культурного наследия
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), повредивших объект культурного наследия «Ансамбль Церкви Рождества Христова». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по статьям 205 («Террористический акт») и 243 («Повреждение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») УК РФ.

Установлено, что в середине ноября 2024 года военнослужащие ВСУ, наемники и другие украинские военизированные группы обстреляли «Ансамбль Церкви Рождества Христова» в селе Уланок с помощью артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня. В результате объект культурного наследия был поврежден и частично разрушен.

Устанавливаются все причастные.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении военных ВСУ за обстрел Дмитриевской церкви.

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