Против повредивших объект культурного наследия под Курском боевиков ВСУ возбудили дело

СК возбудил дело против военных ВСУ, повредивших объект культурного наследия

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), повредивших объект культурного наследия «Ансамбль Церкви Рождества Христова». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по статьям 205 («Террористический акт») и 243 («Повреждение объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») УК РФ.

Установлено, что в середине ноября 2024 года военнослужащие ВСУ, наемники и другие украинские военизированные группы обстреляли «Ансамбль Церкви Рождества Христова» в селе Уланок с помощью артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня. В результате объект культурного наследия был поврежден и частично разрушен.

Устанавливаются все причастные.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении военных ВСУ за обстрел Дмитриевской церкви.