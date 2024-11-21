Стал известен еще один возможный соперник сборной России на 2025 год

Эквадор получил приглашение от России провести товарищеский матч в 2025 году

Футбольные сборные России и Эквадора могут провести товарищеский матч в 2025 году. Об этом сообщает Sport24.

Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас заявил, что они получили приглашение от России провести встречу осенью 2025-го. «Мы ведем переговоры, обсуждаем этот интерес, но пока ни о чем не договорились», — отметил он.

Ранее стал известен еще один возможный соперник сборной России на 2025 год. По информации Sport24, переговоры о проведении товарищеского матча ведутся с Уругваем.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда под руководством Валерия Карпина с рекордно крупным счетом обыграла Бруней и разгромила Сирию.