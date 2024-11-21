Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
5:2
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
1:1
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
1:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
3:1
Перерыв
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
19:56, 21 ноября 2024Спорт

Тренер сборной России назвал виновных в отсутствии патронов у биатлонистов

Тренер Каменский: у европейских биатлонистов также отсутствуют патроны
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Валерий Каменский

Валерий Каменский . Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Тренер сборной России Валерий Каменский назвал виновных в отсутствии патронов у биатлонистов. Его слова приводит ТАСС.

Специалист подтвердил, что в России не хватает качественных патронов. «Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое», — заявил он, добавив, что вся Европа работает против России.

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами в России. Он отметил, что если не будет хороших патронов, то он закончит выступления. После этого четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал отправить ответственных за ситуацию в Магадан.

При этом глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров опроверг проблемы с патронами. Он заявил, что у федерации есть возможность приобрести снаряжение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил об успешном применении новейшей баллистической ракеты «Орешник». Именно она нанесла удар по Днепропетровску

      Самый скандальный номинант Трампа отказался от своей должности

      Американский баскетболист развеял мифы соотечественников о России

      Путин рассказал о погибших при атаке Storm Shadow по командному пункту в Курской области

      60-летний Брэд Питт оголил пресс на съемках фильма

      Путин указал на допущенную Трампом ошибку из-за ракет

      Известный 74-летний телеведущий получил тяжелые травмы из-за падения с холма

      Обнаружена древнейшая алфавитная письменность

      У организатора «голой» вечеринки прошли обыски

      В Китае заявили о резком росте закупок российской гречихи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше