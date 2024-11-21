Тренер сборной России назвал виновных в отсутствии патронов у биатлонистов

Тренер Каменский: у европейских биатлонистов также отсутствуют патроны

Тренер сборной России Валерий Каменский назвал виновных в отсутствии патронов у биатлонистов. Его слова приводит ТАСС.

Специалист подтвердил, что в России не хватает качественных патронов. «Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое», — заявил он, добавив, что вся Европа работает против России.

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами в России. Он отметил, что если не будет хороших патронов, то он закончит выступления. После этого четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал отправить ответственных за ситуацию в Магадан.

При этом глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров опроверг проблемы с патронами. Он заявил, что у федерации есть возможность приобрести снаряжение.