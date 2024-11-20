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18:46, 20 ноября 2024Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион одной фразой оценил нехватку патронов у биатлонистов

Тихонов о нехватке патронов у биатлонистов: отправил бы ответственных в Магадан
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил нехватку патронов у российских биатлонистов. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тихонов прокомментировал случившееся фразой «моя бы воля, отправил бы всех ответственных на Магадан». Он заявил, что для преодоления ситуации необходимо избавиться от «чиновничьего беспредела».

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами в России.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов (IBU).

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