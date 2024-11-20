Четырехкратный олимпийский чемпион одной фразой оценил нехватку патронов у биатлонистов

Тихонов о нехватке патронов у биатлонистов: отправил бы ответственных в Магадан

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил нехватку патронов у российских биатлонистов. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Тихонов прокомментировал случившееся фразой «моя бы воля, отправил бы всех ответственных на Магадан». Он заявил, что для преодоления ситуации необходимо избавиться от «чиновничьего беспредела».

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Бабиков пожаловался на проблемы с патронами в России.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов (IBU).