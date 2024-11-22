Российский генерал запаса высказался о козыре России после выступления Путина

Депутат Ивлев: появление гиперзвуковой ракеты «Орешник» стало козырем России

Россия вынула из рукава козырь в День небесного покровителя армии Михаила Архангела, заявил РИА Новости депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Российский генерал высказал свою позицию после выступления президента России Владимира Путина и назвал появление новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» «козырем России, который некому и нечем побить».

«Россия в День Михаила Архангела, небесного покровителя своей армии, вынула из рукава такой козырь, который некому и нечем побить», — обозначил Ивлев, добавив, что Путин неоднократно предупреждал «западных поджигателей войны» о последствиях дальнобойных ударов по России.

По его словам, теперь ответные удары будут наноситься по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре, а также, возможно, «и по объектам за ее пределами».

«Если на Западе этого добиваются, то пусть теперь думают», — заключил генерал запаса.

В четверг, 21 ноября, Путин обратился к россиянам и армии после ответного удара по Украине «Орешником» на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского и британского дальнобойного оружия со словами, что «Россия всегда предпочитала и может решать спорные вопросы мирными средствами, но она также готова к любому развитию событий».