Блаттер словами «я создал монстра» раскритиковал ФИФА

Йозеф Блаттер раскритиковал ФИФА за коммерциализацию словами «я создал монстра»

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер раскритиковал организацию за коммерциализацию. Его слова приводит швейцарская газета Watson.

Блаттер фразой «я создал монстра» описал отношение к ФИФА. По его мнению, проблемой стало большое количество рекламы на телевидении. «Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги», — подытожил функционер.

Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 года. В 2015-м он был отстранен от поста из-за коррупционного скандала.

Блаттер обвинялся в том, что позволил незаконно обогатиться Мишелю Платини, который на момент совершения преступления занимал пост главы УЕФА. Речь шла о присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков. В результате Блаттера оправдали.