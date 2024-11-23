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12:47, 23 ноября 2024Спорт

Блаттер словами «я создал монстра» раскритиковал ФИФА

Йозеф Блаттер раскритиковал ФИФА за коммерциализацию словами «я создал монстра»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер раскритиковал организацию за коммерциализацию. Его слова приводит швейцарская газета Watson.

Блаттер фразой «я создал монстра» описал отношение к ФИФА. По его мнению, проблемой стало большое количество рекламы на телевидении. «Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги», — подытожил функционер.

Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 года. В 2015-м он был отстранен от поста из-за коррупционного скандала.

Блаттер обвинялся в том, что позволил незаконно обогатиться Мишелю Платини, который на момент совершения преступления занимал пост главы УЕФА. Речь шла о присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков. В результате Блаттера оправдали.

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