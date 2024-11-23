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00:21, 24 ноября 2024Спорт

Гол 19-летнего россиянина принес «Филадельфии» победу в матче НХЛ

Гол Мичкова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Чикаго» в матче НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Мичков

Матвей Мичков. Фото: Eric Hartline-Imagn Images / Reuters

Клуб «Филадельфия Флайерс» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 3:2. Победу хозяевам принес гол российского форварда Матвея Мичкова в овертайме. 19-летнего нападающего признали первой звездой встречи. В составе победителей также отличились Шон Кутюрье и Ноа Кейтс, у гостей голами отметились Лукас Райхель и Патрик Марун.

Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ. Всего в 19 матчах текущего регулярного сезона он набрал 16 очков (семь заброшенных шайб и девять результативных передач).

«Филадельфия» с 20 очками занимает пятое место в Столичном дивизионе Восточной конференции. В активе «Чикаго» 16 очков, команда располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе Западной конференции.

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