На Украине через три месяца прекратят действовать отсрочки от мобилизации

Кабмин Украины: действие отсрочки от мобилизации прекратится с 28 февраля 2025

На Украине через три месяца прекратят действовать отсрочки от мобилизации. Согласно постановлению Кабмина, срок предоставления брони от Министерства экономики завершится 28 февраля 2025 года.

Украинское правительство установило новый порядок бронирования от мобилизации. Согласно ему отсрочки, выданные Минэкономики и через портал электронных услуг «Дия», аннулируются с указанной даты.

В октябре кабмин Украины ужесточил требования для бронирования от мобилизации. Для предприятий, сохранивших статус критических, будет действовать переходный период до 28 февраля 2025 по бронированию работников, к этому времени работодатели должны будут переоформить отсрочку для сотрудников по новым правилам.

Также постановление предусматривает другие условия аннулирования отсрочки. В честности, речь идет о завершении работ на оборонные нужды, потеря статуса критически важного предприятия или ликвидация организации с бронированием. Отдельные работники теряют бронь при увольнении или приостановлении трудового договора.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине под предлогом мобилизации бизнес и криминал занимаются сведением счетов с конкурентами.