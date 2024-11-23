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04:52, 23 ноября 2024Бывший СССР

Украинские депутаты обвинили Зеленского в нарушении работы парламента

Депутат ВР Дмитрук назвал Зеленского клоуном за саботирование работы парламента
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Сразу несколько депутатов Верховной Рады (ВР) Украины возмутились критикой со стороны президента республики Владимира Зеленского, который осудил их за отмену пятничного заседания ВР и посольства зарубежных стран — за приостановку работы. Они обвинили украинского лидера в нарушении работы парламента, а депутат Артем Дмитрук прямо назвал Зеленского клоуном в Telegram-канале.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать какой он HЕRO, а все остальные предатели!» — написал парламентарий.

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