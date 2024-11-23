Украинские депутаты обвинили Зеленского в нарушении работы парламента

Депутат ВР Дмитрук назвал Зеленского клоуном за саботирование работы парламента

Сразу несколько депутатов Верховной Рады (ВР) Украины возмутились критикой со стороны президента республики Владимира Зеленского, который осудил их за отмену пятничного заседания ВР и посольства зарубежных стран — за приостановку работы. Они обвинили украинского лидера в нарушении работы парламента, а депутат Артем Дмитрук прямо назвал Зеленского клоуном в Telegram-канале.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать какой он HЕRO, а все остальные предатели!» — написал парламентарий.