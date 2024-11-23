В США сообщили о встрече Трампа и Путина по Украине. Конгрессмен заявил, что президент РФ не послушал совета собеседника

Конгрессмен Маккол: Трамп встречался с Путиным по вопросу конфликта на Украине

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп якобы встречался с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу Украины.

По его словам, президент России не последовал совету избранного главы Белого дома. Кроме того, Маккол поддержал разрешение на использование американских ракет для ударов по территории России.

Кремль опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа

В начале ноября сообщалось, что Трамп позвонил Путину и призвал его не идти на эскалацию конфликта на Украине. Американский политик якобы напомнил о военном присутствии Соединенных Штатов в Европе. По данным The Washington Post, Трамп и Путин также «обсудили возможности достижения мира на европейском континенте».

Также источники издания сообщили, что избранный президент США выразил заинтересованность в последующих беседах с российским лидером «для обсуждения скорейшего разрешения войны на Украине».

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разговора президента России с Трампом не было. Он назвал публикацию газеты ложной информацией.

Это чистая выдумка Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

На Западе заявили о возможности скорых переговоров Путина и Трампа по Украине

20 ноября обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут заявил, что Путин и Трамп в ближайшее время могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что политика национальной безопасности республиканца держится на принципе «мир через силу». Поэтому Трамп может «оказаться готовым оказывать давление на Москву».

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что у Путина и Трампа есть много тем для обсуждения. Он отметил, что тема конфликта на Украине все равно остается главной. Однако другие вопросы не менее значимы, так как связаны с вопросами международной безопасности и двусторонними отношениями.

Специалист добавил, что сейчас и для России, и для США очень важно начать диалог, поскольку отношения находятся в кризисе.

Эти переговоры очень значимы с учетом того, что с нынешней администрацией, с нынешним президентом [США Джо] Байденом, к сожалению, никаких контактов практически нет. Любые контакты, даже самые первоначальные с избранным президентом Трампом, очень обещающие и могут быть очень полезными Николай Топорнин Политолог

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, в свою очередь, выразил надежду, что избранный глава Белого и российский лидер примут меры для разрешения украинского конфликта. Он назвал ошибкой тот факт, что действующий президент США Джо Байден с 2022 года ни разу не обсудил с Путиным Украину.

Я надеюсь, что Трамп и Путин разберутся между собой Джеффри Сакс Профессор Колумбийского университета

По его мнению, переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между Вашингтоном и Москвой, так как «это никогда не было конфликтом между Украиной и Россией, это был конфликт между Соединенными Штатами и Россией».