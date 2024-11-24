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09:22, 24 ноября 2024Спорт

Панарин оформил дубль в матче НХЛ

Артемий Панарин оформил дубль в матче НХЛ против «Эдмонтон Ойлерс»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 24 ноября, и завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев. У победителей один из голов на счету россиянина Василия Подколзина. Также шайбами отметились Дарнелл Нурс, Леон Драйзайтль, Эван Бушар и Конннор Макдэвид, оформивший дубль.

Панарин в нынешнем сезоне провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 12 голов и 14 результативных передач.

В другой встрече игрового дня «Колорадо Эвеланш» победил «Флориду Пантерс» (7:4). В составе победителей голом и двумя передачами отметился россиянин Валерий Ничушкин, возобновивший карьеру после участия в программе помощи игрокам НХЛ.

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