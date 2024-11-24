В Кремле рассказали о неожиданном действии администрации Байдена

Песков: в Кремле не ожидали, что администрация Байдена свернет диалог до нуля

Российское руководство не ожидало, что администрация президента США Джо Байдена свернет диалог с Москвой до нуля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».

«Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что администрация Байдена изначально была настроена на конфронтацию по отношению к России. При этом он рассказал, что действия Белого дома стали неожиданными для Москвы.

Ранее Песков заявил об отсутствии в Кремле иллюзий о будущем президентстве Дональда Трампа. Он также подчеркнул, что нынешнее противостояние провоцируется западными странами.