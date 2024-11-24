Песков заявил об отсутствии в Кремле иллюзий о будущем президентстве Трампа

В Кремле рассказали, что смотрят на президентство Трампа «без розовых очков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину об ожиданиях по поводу будущего президентства в США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, в Кремле не строят иллюзий и смотрят без розовых очков на будущий срок Трампа. В России наблюдают, какую позицию он займет. «Предстоит понять станет ли новый глава Белого дома продолжателем линии на эскалацию или будет ее менять. Мы увидим это с вами в третьей декаде января», — отметил Дмитрий Песков.

Кроме того, Песков отметил, что нынешнее противостояние провоцируется западными странами, а Москве приходится отвечать на «беспрецедентную эскалацию». В первую очередь, указал он, угроза исходит от уходящей администрации Соединенных Штатов.