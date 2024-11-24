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11:02, 24 ноября 2024Россия

В Кремле высказались о безрассудных шагах США

Песков: уходящая администрация США делает все более безрассудные шаги
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину высказался о противостоянии с Западом. Отрывок их беседы появился в Telegram-канале корреспондента.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что нынешнее противостояние провоцируется западными странами, а Москве приходится отвечать на «беспрецедентную эскалацию». В первую очередь, указал он, угроза исходит от уходящей администрации Соединенных Штатов. Именно она делает «все более безрассудные шаги», провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден пытается максимально усилить Украину до того, как в Белый дом вернется победивший на выборах Дональд Трамп. Частью плана действий администрации Байдена является разрешение на удары вглубь России, передача Киеву противопехотных мин, списание Украине части долга и санкции против Газпромбанка.

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