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13:21, 25 ноября 2024Наука и техника

Полковник оценил значимость найденных Украиной обломков ракеты «Орешник»

Полковник Матвийчук усомнился в сохранении важных деталей в обломках «Орешника»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mykola Miakshykov / Globallookpress.com

Украине не удастся найти важные детали в обломках баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которой Россия ударила по Днепропетровской области, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил значимость найденных украинской стороной частей снаряда.

Специалист считает, что Киев не сможет найти составляющие, из которых получится извлечь информацию о технических характеристиках ракеты.

«По всей видимости, какие-то обломки они там нашли, все это бесследно не происходит. Но дело в том, что они вряд ли могут что-то извлечь. Ну, могут найти клеймо завода-изготовителя, могут найти металл, установить химический состав. А принципиальную схему ракеты, и — самое главное — ее электронный чип они не смогут вычислить, потому что они уничтожены при взрыве», — сказал он.

Однако в то же время эти обломки убедят Киев, что по Украине был запущен именно этот тип оружия.

Единственное, что [президент Украины Владимир] Зеленский сможет успокоиться, что «Орешник» у нас есть

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

Украина допустила иностранных журналистов к обломкам российской ракеты «Орешник» на заводе «Южмаш», пишет Reuters. Прессу просили не сообщать точное местоположение объекта из соображений безопасности. Сейчас фрагменты ракеты изучают специалисты в специальном ангаре. Благодаря экспертизе они надеются получить сведения, связанные с цепочками поставок Российской армии и производством этой баллистической ракеты.

Об изучении обломков снаряда также сообщал глава Украины Владимир Зеленский. В то же время 23 ноября советник главы офиса главы Украины Михаил Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует». Он считает, что это название выдумал президент России Владимир Путин.

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