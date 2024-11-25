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03:10, 25 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о готовности солдат отказаться от территорий в пользу России

Economist: многие бойцы ВСУ согласны на прекращение огня и отказ от территорий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласны на прекращение огня. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на украинских офицеров.

В статье отмечается, что военнослужащие начинают задумываться о том, что это может быть единственным выходом. Кроме того, многие из них готовы пойти на территориальные уступки.

Ранее солдаты ВСУ рассказали о серьезной нехватке личного состава. По их словам, кампания мобилизации не выполнена даже на две трети от цели. При этом качество новобранцев является «еще более крупной проблемой» для Киева, поскольку они «либо слишком стары, либо не мотивированы».

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