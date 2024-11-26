«Большая победа для законности». Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против избранного президента США

Штаб Трампа назвал прекращение дел против политика «победой для законности»

Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщил директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чанг. Он назвал решение «большой победой для законности».

Сегодняшнее решение министерства юстиции завершает неконституционные федеральные дела против президента Трампа Стивен Чанг Директор штаба Дональда Трампа по коммуникациям

Чанг подчеркнул, что политик и его сторонники добиваются немедленного прекращения политического использования правосудия и рассчитывают на объединение страны.

Прокуратура ранее попросила суд закрыть дело о вмешательстве Трампа в выборы

Прокурор попросил суд в США прекратить дело против избранного американского лидера. Трампа пытались привлечь по обвинению во вмешательстве в электоральный процесс в 2020 году и причастность к штурму Капитолия.

После тщательного анализа Министерство юстиции сочло, что предыдущие решения относительно конституционного запрета на привлечение к уголовной ответственности действующего президента распространяются и на нынешнюю ситуацию Джек Смит Спецпрокурор США

По словам Смита, запрет носит категорический характер и не зависит от тяжести обвинений или доказательной базы. Специальный прокурор призвал суд прекратить уголовное преследование без возможности обжаловать данное решение.

В начале ноября стало известно, что Министерство юстиции США готовится закрыть федеральные уголовные дела против Трампа в связи с его победой на президентских выборах.

По данным NBC, чиновники ведомства смирились с тем, что в ближайшее время не получится провести заседания по делу о штурме Капитолия и по делу о секретных документах. Источники телеканал заявили, что эти дела «погрязли в юридических вопросах».

Трамп заявил о полном праве вмешательства в выборы 2020 года в США

Избранный президент США ранее заявил, что у него было полное право вмешаться в ход выборов 2020 года.

Кто-нибудь такое слышал, что бы вас обвинили во вмешательстве в президентские выборы, на что вы имели полное право? Дональд Трамп Избранный президент США

Политик также раскритиковал Минюст США за отношение ведомства к его персоне. Он отметил, что стал «объектом преследования». Однако уголовные дела против него только повысили рейтинги, добавил Трамп.

Издание Business Insider писало, что Трамп может использовать полномочия президента США, чтобы «помиловать себя» и избежать уголовного преследования. Отмечается, что доказательства незаконных действий, которые были совершены Трампом в роли главы Белого, «запрещены в соответствии с июльским решением Верховного суда США о президентском иммунитете». При этом избранный президент Соединенных Штатов может уволить предъявившего ему обвинения спецпрокурора Джека Смита.