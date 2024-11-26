Россияне стали занимать больше денег у микрокредиторов

НБКИ: средний размер микрозаймов в России вырос на 6,6 процента в октябре

По итогам октября 2024 года средний размер микрозаймов в России вырос на 6,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки в 10,11 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В месячном выражении показатель увеличился на 2,2 процента, или на 0,21 тысячи рублей. В сентябре 2024 года показатель находился на отметке в 9,9 тысячи, пояснили эксперты.

Наибольший средний размер одобренных микрозаймов был традиционно зафиксирован в крупнейших российских регионах и городах. Так, в Москве по итогам второго месяца осени показатель составил 12,28 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 11,51 тысячи, а в Ростовской области — 11,41 тысячи. В топ-5 также вошли Московская область с результатом в 11,12 тысячи и Краснодарский край (10,67 тысячи).

Наибольший прирост среднего размера выданных микрозаймов аналитики зафиксировали в Тюменской области (плюс 7,6 процента), Пермском крае (плюс 7,2 процента), Санкт-Петербурге (плюс 6,1 процента), а также в Самарской (плюс 5,6 процента) и Омской (плюс 5,1 процента) областях. В Москве показатель увеличился на 5 процентов. Снижение среднего чека микрозайма было отмечено в Республике Саха, а также в Ростовской и Владимирской областях. В первых двух регионах показатель сократился на процент, а в третьем — на 0,1 процента.

С целью снижения общей закредитованности населения руководство Центробанка (ЦБ) ранее подготовило ряд мер. Речь идет в том числе о введении ограничения «один заем в одни руки» и трехдневном периоде охлаждения после погашения долговых обязательств. Первую инициативу регулятора поддержали 35 процентов россиян, принявших участие в опросе аналитиков сервиса «Выберу.ру». Еще 21 процент респондентов положительно отнеслись к идее запретить клиентам микрофинансовых организаций получать сразу несколько ссуд одновременно, но скептично восприняли инициативу ввести трехдневный период охлаждения после погашения микрозаймов. В свою очередь, 25,1 процента активных клиентов МФО, опрошенных экспертами онлайн-платформы Webbankir, признались, что будут готовы обратиться к нелегальным кредиторам в случае ввода ограничения «один заем в одни руки».