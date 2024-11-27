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13:49, 27 ноября 2024Россия

Депутаты проголосовали за лишение прав жителей столицы региона России самим выбирать мэра

Дума Якутска проголосовала за лишение прав жителей города самим выбирать мэра
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Хархан / Фотобанк Лори

Дума Якутска, столицы Республики Саха (Якутия), проголосовала за лишение прав жителей города самим выбирать мэра. Об этом сообщается в Telegram-канале городского парламента.

Отмену прямых выборов мэра Якутска поддержали 23 из 28 присутствовавших на заседании депутатов. Парламентарии уверены, что лишение жителей города права выбирать градоначальника пойдет на пользу столице региона.

«Конкурсный отбор, который пройдут кандидаты, позволит выбрать лучшего из лучших. Это обеспечит эффективную работу исполнительной власти, повысит взаимную ответственность администрации и депутатов», — заявил зампред думы Якутска Феликс Романов.

С инициативой об отмене прямых выборов депутаты выступили в октябре. Теперь, после принятия думой этого решения, проект будет направлен на утверждение в Ил Тумэн, госсобрание республики.

Возможность выбирать мэра осталась лишь у жителей четырех столиц российских регионов: в столице Хакасии Абакане, административном центре Чукотки Анадыре, а также в центрах Хабаровского края и Республики СахаХабаровске и Якутске соответственно. В марте закон об отмене прямых выборов главы Улан-Удэ приняли в Бурятии.

ЖЗЛ
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