Депутаты проголосовали за лишение прав жителей столицы региона России самим выбирать мэра

Дума Якутска проголосовала за лишение прав жителей города самим выбирать мэра

Дума Якутска, столицы Республики Саха (Якутия), проголосовала за лишение прав жителей города самим выбирать мэра. Об этом сообщается в Telegram-канале городского парламента.

Отмену прямых выборов мэра Якутска поддержали 23 из 28 присутствовавших на заседании депутатов. Парламентарии уверены, что лишение жителей города права выбирать градоначальника пойдет на пользу столице региона.

«Конкурсный отбор, который пройдут кандидаты, позволит выбрать лучшего из лучших. Это обеспечит эффективную работу исполнительной власти, повысит взаимную ответственность администрации и депутатов», — заявил зампред думы Якутска Феликс Романов.

С инициативой об отмене прямых выборов депутаты выступили в октябре. Теперь, после принятия думой этого решения, проект будет направлен на утверждение в Ил Тумэн, госсобрание республики.

Возможность выбирать мэра осталась лишь у жителей четырех столиц российских регионов: в столице Хакасии Абакане, административном центре Чукотки Анадыре, а также в центрах Хабаровского края и Республики Саха — Хабаровске и Якутске соответственно. В марте закон об отмене прямых выборов главы Улан-Удэ приняли в Бурятии.