Россиянам раскрыли способы сделать ремонт в квартире под сдачу неубиваемым

Эксперт Васильев: для квартиры под сдачу лучше выбирать влагостойкий линолеум

Для квартиры под сдачу стоит выбирать влагостойкий линолеум и бюджетные обои. Способы сделать ремонт в арендном жилье неубиваемым и привлекательным раскрыл россиянам строительный эксперт и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

Так, влагостойкий линолеум специалист посоветовал постелить в спальне и на кухне, а в качестве напольного покрытия для ванной он предложил плитку. Наиболее уязвимыми местами в съемном жилье Васильев назвал двери, окна, ванную и туалет. При этом в санузле портится из-за воды не только сантехника, но и все помещение.

Помимо этого, из-за частого использования обычно быстрее приходит в негодность кухня. Поэтому лучше всего выбирать модульный гарнитур — его будет легко и недорого заменить. Кухонный фартук эксперт порекомендовал делать из плитки или керамогранита, а столешницу — из ламинированного ДСП. Потолки в помещениях стоит сделать натяжными — так получится скрыть все неровности.

«Если у вас небольшая квартира, выбирайте материалы светлых тонов, чтобы визуально расширить пространство, а еще чтобы у квартирантов не возникло соблазна что-то испачкать. Затраты окупятся уже через год-полтора», — заключил Васильев.

Ранее владельцам однокомнатных квартир дали советы, как рационально использовать пространство. Так, обладатели жилья нестандартной планировки могут использовать альков в стене для спального места, а рядом установить рабочий стол. Остальное пространство дизайнеры советуют использовать для кухни и гостиной. Другим решением для малогабаритных квартир является подиум. На нем можно поставить кровать и рабочий стол, визуально разделив комнату на зоны без потери квадратных метров.