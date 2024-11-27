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18:12, 27 ноября 2024Спорт

Тарасова высказалась о названной предателем родины Исинбаевой

Тарасова поддержала Исинбаеву, которую Вяльбе назвала предателем родины
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, которую президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала предателем родины. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что хорошо относится к легкоатлетке. «Исинбаева — русский человек, выдающаяся спортсменка, которая прославила нашу родину. Считаю, мы не можем ей предъявлять никаких претензий», — сказала она.

Тренер отметила, что не понимает подобного отношения к Исинбаевой из-за ее проживания в Испании. «Разве русский человек не может там жить? Исинбаева не отказывалась от России. Не понимаю, почему наш человек не может жить там, где ему сегодня хорошо», — поделилась Тарасова.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. С 2023 года она живет на Тенерифе в Испании. Россиянка, имеющая звание майора Вооруженных сил РФ, входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 по 2024 год.

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