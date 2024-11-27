Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:26, 27 ноября 2024Экономика

В АСЕАН рассказали о способах расчетов с Россией

Глава совета «Россия-АСЕАН» Акказиев назвал юань важной валютой для торговли
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В настоящее время китайский юань является одной из основных валют для проведения двусторонних торгово-экономических операций между Россией и странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил исполнительный директор делового совета «Россия-АСЕАН» Данияр Акказиев. Его слова приводит РИА Новости.

В то же время решения по конкретным платежными механизмам принимаются индивидуально каждой компанией, пояснил он. «Сейчас как такового единого механизма (проведения торговых операций между Россией и странами-участницами АСЕАН — прим. «Ленты.ру») нет, его не существует», — заявил Акказиев.

Материалы по теме:
Стало известно о «плане Путина» по разрушению долларовой системы. Чем хотят уничтожить главную валюту мира?
Стало известно о «плане Путина» по разрушению долларовой системы. Чем хотят уничтожить главную валюту мира?
21 октября 2024
Сразу несколько стран выступили против «антиамериканского» курса БРИКС. Кто не хочет расширения организации?
Сразу несколько стран выступили против «антиамериканского» курса БРИКС. Кто не хочет расширения организации?
22 октября 2024

Он добавил, что сейчас представители России и АСЕАН не обсуждают возможность использования разрабатываемых в БРИКС платежных механизмов для проведения двусторонних торговых операций. Однако этот вопрос остается одним из «насущных», в обозримой перспективе он должен прорабатываться обеими сторонами. «Безусловно, при нынешних условиях это должно обсуждаться», — резюмировал Акказиев.

Ранее глава Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин рассказал о необходимых инструментах для сближения финансовых и торгово-экономических систем стран-участниц БРИКС. К их числу он отнес общую расчетную единицу (Unit), платформу для международных расчетов в цифровых валютах стран БРИКС (Bridge), платежную систему (Pay), расчетный депозитарий (Clear), систему страхования (Insurance), а также рейтинговый альянс. В свою очередь, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в блоке также активно взаимодействуют по вопросу созданию новой инвестиционной платформы в рамках БРИКС.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерное оружие и 24 миллиарда долларов. Чем Байден готов помочь Украине до прихода Трампа в Белый дом?

      Токаев назвал Казахстан союзником России

      В Германии прокомментировали сообщения о закрытии бюро Первого канала

      Бортпроводник в США напал на коллегу в отеле и порезал ей шею

      В Кремле высказались об участии российской делегации в инаугурации президента США

      Невиновный мужчина 13 лет провел в тюрьме и потребовал 89 миллионов рублей у властей

      Многодетный отец с Урала скрыл от семьи отправку на СВО и был смертельно ранен

      Продление ареста бывшему адвокату Пашаеву признали законным

      Жителям российской деревни пришлось закапывать еду в снег

      Цены на один вид жилья в России поднимутся в полтора раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше