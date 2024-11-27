В АСЕАН рассказали о способах расчетов с Россией

Глава совета «Россия-АСЕАН» Акказиев назвал юань важной валютой для торговли

В настоящее время китайский юань является одной из основных валют для проведения двусторонних торгово-экономических операций между Россией и странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил исполнительный директор делового совета «Россия-АСЕАН» Данияр Акказиев. Его слова приводит РИА Новости.

В то же время решения по конкретным платежными механизмам принимаются индивидуально каждой компанией, пояснил он. «Сейчас как такового единого механизма (проведения торговых операций между Россией и странами-участницами АСЕАН — прим. «Ленты.ру») нет, его не существует», — заявил Акказиев.

Он добавил, что сейчас представители России и АСЕАН не обсуждают возможность использования разрабатываемых в БРИКС платежных механизмов для проведения двусторонних торговых операций. Однако этот вопрос остается одним из «насущных», в обозримой перспективе он должен прорабатываться обеими сторонами. «Безусловно, при нынешних условиях это должно обсуждаться», — резюмировал Акказиев.

Ранее глава Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин рассказал о необходимых инструментах для сближения финансовых и торгово-экономических систем стран-участниц БРИКС. К их числу он отнес общую расчетную единицу (Unit), платформу для международных расчетов в цифровых валютах стран БРИКС (Bridge), платежную систему (Pay), расчетный депозитарий (Clear), систему страхования (Insurance), а также рейтинговый альянс. В свою очередь, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что в блоке также активно взаимодействуют по вопросу созданию новой инвестиционной платформы в рамках БРИКС.