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18:36, 22 октября 2024Экономика

Сразу несколько стран выступили против «антиамериканского» курса БРИКС. Кто не хочет расширения организации?

Bloomberg: Индия выступила против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию

Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Индия выступила против расширения БРИКС из-за антиамериканского курса, который задавали бы в объединении Россия и Китай. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников пишет, что Нью-Дели отвергает идею превращения организации в коалицию противников США.

Такого же мнения, согласно материалу, придерживаются Бразилия и ЮАР. Также этот курс развития не устраивает Объединенные Арабские Эмираты, имеющие хорошие отношения с Западом.

При этом Нью-Дели поддерживает стратегию увеличения числа «стран — партнеров БРИКС», не имеющих права голоса в объединении. В ЮАР же высказываются против расширения организации за счет приглашения Нигерии или Марокко. Там опасаются, что это ослабит позиции республики.

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Большинство стран БРИКС не хотят бороться с гегемонией доллара

Журналисты Bloomberg отмечают, что большинство стран — членов организации не желают бороться с гегемонией доллара, о чем свидетельствует встреча министров финансов и глав центробанков стран политического объединения, прошедшая накануне саммита БРИКС без глав ведомств КНР, Индии и ЮАР.

Американское агентство процитировало директора Центра европейских исследований Китайского народного университета в Пекине Ван Ивея. Он считает, что идея Москвы о платежах в обход доллара кажется слишком амбициозной даже Китаю. Помимо этого, страны БРИКС не находятся под санкциями, из-за чего не хотят прибегать к полной смене мирового порядка.

В Минфине назвали цель создания платежной системы БРИКС

Министр финансов России Антон Силуанов, говоря о целях новой платежной системы БРИКС, заявил, что она сможет заменить банковские организации и внедрить механизм передачи финансовых сообщений. Он указал, что существующие системы расчетов становятся политизированными, из-за чего могут создаваться риски для независимости трансакций, поэтому создание беспристрастной расчетной системы является острым вопросом.

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В свою очередь, российский президент Владимир Путин, рассуждая о расчетах в валютах БРИКС, отметил, что их увеличение снизит геополитические риски и позволит защитить развитие экономик БРИКС от политики, повысив финансовую независимость.

БРИКС назвали платформой для выражения позиции стран Глобального Юга

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о важной роли БРИКС в создании нового мирового порядка. По его словам, объединение можно назвать платформой для выражения позиции стран Глобального Юга — входящие в него страны задают курс на справедливость и равенство государств.

БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР, а с 2024 года в него вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. На данный момент в присоединении к БРИКС заинтересованы около 30 стран

Во вторник, 22 октября, в Казани стартовал XVI саммит БРИКС. Он завершится в четверг, 24 октября. На встречу прибыли более 30 делегаций из разных стран. В числе высокопоставленных представителей зарубежных стран — председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Одна из основных тем обсуждений — взаимодействие в финансовой сфере и расширение состава участников.

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      Анастасия Алимпиева
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