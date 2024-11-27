В МИД России высказались о контактах с США по пускам ракет

Замглавы МИД Рябков: Россия привержена договоренностям с США по пускам ракет

Россия привержена договоренностям с США по испытательным запускам ракет. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Это очень хороший пример нашего ответственного подхода. Мы не отказываемся от своих обязательств, которые были озвучены ранее, и среди них приверженность России к договоренностям, заключенным еще в 1989 году об уведомлениях испытательных пусках баллистических ракет. Поэтому за некоторое время до непосредственного испытательного боевого пуска новейшей ракеты средней дальности "Орешник" Москва уведомила об этом Вашингтон», — отметил дипломат.

Рябков выразил надежду, что США также будут придерживаться этой практики, так как это «поможет снизить риски просчета или опасных ошибок». Он подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона открыты каналы коммуникации, что «является необходимостью в последние недели».

21 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия направила США автоматическое предупреждение об ударе «Орешника» за 30 минут до пуска, так как ракета является баллистической. Также пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что Вашингтон был предупрежден Москвой о пуске «Орешника» по каналам ядерной безопасности.