Более 20 стран передали подарки для солдат в зону СВО

Россияне и граждане более 20 стран передали новогодние подарки бойцам СВО

Граждане более 20 стран в рамках акции Россотрудничества «Мы с вами» передали новогодние подарки российским солдатам в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

Отмечается, что в акции приняли участие россияне, а также граждане Кубы, Венгрии, Перу, Панамы, Монголии, Индии, Эфиопии, Мексики, Гватемалы, Италии, Испании, Белоруссии, Кипра, Турции, Польши, Казахстана, Узбекистана, КНР, Чили, Колумбии, Таиланда и других стран.

В течение месяца любой желающий мог принести в Русские дома теплые вещи, продукты питания, подарки, письма, а также памятные сувениры, которые были собраны и отправлены в Москву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне спецоперации задействовано много высокообразованных граждан, которые буквально «совершают чудеса». Политик признался, что удивляется, читая или заслушивая устные доклады, так как в зоне боевых действий оказались люди с хорошим образованием и инженерной подготовкой.