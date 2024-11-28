Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 28 ноября 2024Мир

Более 20 стран передали подарки для солдат в зону СВО

Россияне и граждане более 20 стран передали новогодние подарки бойцам СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Граждане более 20 стран в рамках акции Россотрудничества «Мы с вами» передали новогодние подарки российским солдатам в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

Отмечается, что в акции приняли участие россияне, а также граждане Кубы, Венгрии, Перу, Панамы, Монголии, Индии, Эфиопии, Мексики, Гватемалы, Италии, Испании, Белоруссии, Кипра, Турции, Польши, Казахстана, Узбекистана, КНР, Чили, Колумбии, Таиланда и других стран.

В течение месяца любой желающий мог принести в Русские дома теплые вещи, продукты питания, подарки, письма, а также памятные сувениры, которые были собраны и отправлены в Москву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне спецоперации задействовано много высокообразованных граждан, которые буквально «совершают чудеса». Политик признался, что удивляется, читая или заслушивая устные доклады, так как в зоне боевых действий оказались люди с хорошим образованием и инженерной подготовкой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Зеленский предупредил украинцев о скором усилении угоз со стороны России

      В Южной Корее захотели отложить техобслуживание ракет Taurus из-за Украины

      Обломки беспилотника повредили газовую трубу в российском регионе

      Президент Грузии прибыла на акцию протеста оппозиции

      Гастрономические объекты включили в список наследия ЮНЕСКО

      В Грузии во время акции протеста пострадал сотрудник МВД

      На Украине отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации

      Молдавия обратится к ЕК в случае прекращения транзита газа через Украину

      Вероятность увеличения лимита по семейной ипотеке оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше