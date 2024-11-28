Путин рассказал о «совершающих чудеса» россиянах в зоне СВО

Путин: в зоне СВО задействовано много россиян, которые «совершают чудеса»

В зоне спецоперации (СВО) задействовано много высокообразованных граждан, которые буквально «совершают чудеса». Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляция выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Президент признался, что удивляется, читая или заслушивая устные доклады, так как в зоне боевых действий оказались люди с хорошим образованием и инженерной подготовкой.

«Прямо на месте чудеса совершают. Хотя дроны, на сегодняшний день, это один из важнейших факторов успешного ведения боевых действий», — рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что армия России уверенно наступает почти по всем фронтам в зоне проведения СВО. По мнению Путина, Вооруженные силы страны научились молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.

Ранее Путин обозначил главное условие победы в специальной военной операции. По словам главы государства, «для победы необходимы и техника, и боевой комплект».