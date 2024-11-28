Путин назвал Трампа умным

Путин: Трамп является умным политиком, который способен находить решения

Избранный президент США Дональд Трамп является умным и опытным политиком, который способен находить решения из сложных ситуаций. Такую оценку дал российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Насколько я себе представляю вновь избранного президента, он все-таки человек умный, достаточно уже опытный. Он, мне кажется, найдет решение», — рассказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится всячески помешать Трампу в мирном получении власти.

Ранее Путин заявил, что Трамп все еще не находится в безопасности, существует угроза его жизни. Он также назвал «омерзительными» нападки на семью республиканца, отметив, что «в России даже бандиты так не делают». Он резюмировал, что подобные действия являются «очередным доказательством падения сегодняшней американской политической системы».