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17:14, 28 ноября 2024Мир

Путин предупредил об угрозе жизни для Трампа

Путин: Трамп все еще не находится в безопасности после покушений
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп все еще не находится в безопасности, существует угроза его жизни. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Против Трампа были применены абсолютно нецивилизованные методы борьбы в США, вплоть до попытки лишить его жизни, причем неоднократно. По моему мнению, он и сейчас находится не в безопасности», — отметил президент России.

Путин также назвал «омерзительными» нападки на семью республиканца, отметив, что «в России даже бандиты так не делают». Он резюмировал, что подобные действия являются «очередным доказательством падения сегодняшней американской политической системы».

Ранее Путин заявил, что Трамп является умным и опытным политиком, который способен находить решения из сложных ситуаций.

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