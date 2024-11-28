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17:49, 28 ноября 2024Мир

Путин понадеялся на избавление Европы от деградации

Путин понадеялся, что деградация отношений России и Европы пройдет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Деградация отношений России и европейских стран является прямым следствием внутриполитических тенденций в Европе, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Это не наша вина, что наши отношения с Европой так деградируют. Это в том числе и результат внутреннего состояния европейской политики», — подчеркнул российский лидер,

Путин также выразил надежду, что период политического кризиса пройдет. «Отношения России и Европы в целом, и государств Европы, у нас восстановятся», — понадеялся глава государства.

Ранее Путин заявил, что Европу «опустили ниже плинтуса», и что она перестала быть независимым политическим суверенным центром мировой политики.

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