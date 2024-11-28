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17:15, 28 ноября 2024Мир

Путин заявил об опущенной ниже плинтуса Европе

Путин: Европу опустили ниже плинтуса, она больше не центр принятия решений
Семен Александров (редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Mikhail Tereshchenko / Sputnik / Reuters

Европу опустили ниже плинтуса, она больше не независимый центр принятия решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, сообщает РИА Новости.

«Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый политический суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет польку-бабочку только так, по первому свистку, даже в ущерб себе», — сказал российский лидер.

Ранее бывший глава британской разведывательной службы MI6 сэр Ричард Дирлав заявил, что Европа находится в состоянии настоящей войны с Россией. Он обвинил Россию в неких «весьма агрессивных действиях со стороны россиян в различных европейских странах». При этом он не стал раскрывать какие-либо подробности.

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