Путин заявил об опущенной ниже плинтуса Европе

Путин: Европу опустили ниже плинтуса, она больше не центр принятия решений

Европу опустили ниже плинтуса, она больше не независимый центр принятия решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, сообщает РИА Новости.

«Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый политический суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет польку-бабочку только так, по первому свистку, даже в ущерб себе», — сказал российский лидер.

Ранее бывший глава британской разведывательной службы MI6 сэр Ричард Дирлав заявил, что Европа находится в состоянии настоящей войны с Россией. Он обвинил Россию в неких «весьма агрессивных действиях со стороны россиян в различных европейских странах». При этом он не стал раскрывать какие-либо подробности.