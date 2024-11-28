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13:20, 28 ноября 2024Ценности

Шакира захотела подарить фанату купленную после разрыва с возлюбленным Lamborghini

Шакира захотела подарить фанату купленную после разрыва с Жераром Пике машину
Мария Винар

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Колумбийская певица Шакира захотела подарить одному из фанатов роскошную машину, которую она купила после разрыва отношений с возлюбленным, бывшим защитником «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жераром Пике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о фиолетовом Lamborghini Urus 2022 года выпуска. 47-летняя знаменитость запустила конкурс, в котором будет разыгрываться ее роскошный автомобиль. «Эта машина была подарком самой себе, когда я начала свою холостяцкую жизнь, но я поняла, что на самом деле важны человеческие отношения. Машина, одежда, материальные вещи — они не меняют нас. Это люди, которых мы любим, и связи, которые мы строим, — вот что действительно имеет значение», — подчеркнула она в описании к посту.

Чтобы принять участие в конкурсе, подписчикам необходимо записать видео с танцем на песню Шакиры Soltera и загрузить его в соцсети. Исполнительница выберет пять финалистов, а затем ее поклонники проголосуют за одного победителя. Артистка уточнила, что конкурс не является рекламой.

В октябре сообщалось, что Шакира снялась в откровенных образах для испанской версии мужского журнала GQ.

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