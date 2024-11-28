В России прогнозируют «шторм» на рынке из-за рекордной ключевой ставки. Чего ждать россиянам в 2025 году?

Первый зампред ВТБ Пьянов предрек «шторм» на рынке из-за высокой ключевой ставки

В России прогнозируют «шторм» на рынке из-за рекордной ключевой ставки Центробанка (ЦБ). О том, чего ждать россиянам в 2025 году, рассказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По словам специалиста, в настоящее время российские банки приблизились «к бурной воде с сильным штормом» на фоне реализации процентного риска. Он предполагает, что в 2025 году ситуация усугубится на фоне ожидаемого очередного повышения ключевой ставки руководством регулятора. «То есть это, по сути, шторм на процентном рынке», — резюмировал первый зампред ВТБ.

Ключевой ставке предрекли рост

Следующее заседание совета директоров Центробанка запланировано на 20 декабря. Тогда, считает Пьянов, ключевую ставку поднимут еще на 200 базисных пунктов, до рекордных 23 процентов годовых. Этому будет способствовать в том числе усиление инфляционного давления на российскую экономику, отметил он.

Предыдущий рекордный уровень ставки был зафиксирован 25 октября. В этот день Банк России поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта, до 21 процента. Поводом для такого решения стало усиление с момента сентябрьского заседания большинства проинфляционных факторов, а также сохраняющийся на высоком уровне рост цен и увеличение инфляционных ожиданий.

До этого максимальный уровень — 20 процентов — был достигнут в марте 2022 года, когда сразу после начала боевых действий на Украине потребовалось резко ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП).

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ЦБ назвали условие сохранения ключевой ставки

Сохранение ключевой ставки на декабрьском заседании сочли возможным только в случае существенного замедления темпов роста цен и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. «Пока предпосылок этого мало. Риски смещены в сторону проинфляционных», — указали в ЦБ в связи с выводом о вероятности нового повышения ставки в конце года.

При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о предположительных сроках, в которые Центробанк может приступить к уменьшению показателя. По ее мнению, речь может идти о 2025 годе, в случае если «не будет никаких дополнительных внешних шоков».

Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин заявил, что в случае уменьшения ставки в 2025 году мала вероятность, что регулятор сможет стремительно снизить ставку. Он также отметил, что стремительное снижение ключевой ставки на 5-10 процентных пунктов, до 11-16 процентов годовых, спровоцирует «немедленный» скачок цен во всех сегментах российской экономики и разгонит в еще большей степени инфляцию, «так как предложение не будет успевать за спросом».