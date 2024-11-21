До 1 декабря 2024 года россияне должны заплатить НДФЛ со вкладов

До 1 декабря 2024 года россияне должны заплатить НДФЛ со вкладов. Сумма налогов, начисленных на процентные доходы по вкладам за 2023 год, достигла 114 миллиардов рублей.

Вообще, налог был введен еще в 2020 году. Президент Владимир Путин предлагал установить налог для россиян, чей объем банковских вкладов или инвестиций в ценные бумаги превышает миллион рублей. Но потом механика расчета поменялась: порог в миллион рублей не означает, что сбор должны платить те, чьи сбережения в банках превышают эту сумму.

Россияне будут платить новый налог впервые

Взимать новый налог впервые будут только сейчас: ранее его откладывали из-за высокой ключевой ставки. Однако теперь, при ставке в 21 процент, отсрочку решили не продлевать. Новый налог касается тех, кто размещал денежные средства на банковских депозитах в 2023 году и получил доход свыше 150 тысяч рублей.

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В этом году с граждан будут собирать налоги за прошлый. По оценкам налоговой службы, речь идет о сумме 114 миллиардов рублей. Но это еще не окончательная сумма, и она на 12 процентов превышает план Минфина (он рассчитывал получить 101,58 миллиарда).

налог можно не платить, если доходы со всех вкладов в прошлом году не превысили 150 тысяч рублей

Уплатить налог по вкладам нужно самостоятельно. Но подавать декларацию не придется. Банки сами направляют информацию о доходах в ФНС. В среднем для превышения не облагаемого налогом лимита в 2023 году гражданин должен был держать на вкладах в общей сложности более 2,1 миллиона рублей.

Новый налог будет рассчитываться по всем счетам

При расчете налога учитываются процентные доходы физического лица, полученные за предыдущий год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках. Под налогообложение не попадают доходы по вкладам со ставкой ниже 1 процента, а также по вкладам, которые клиент унаследовал.

А заплатить налог нужно с дохода, превышающего необлагаемый минимум, который рассчитывается по формуле: один миллион рублей × максимальная ключевая ставка ЦБ — в 2023 году это 150 тысяч рублей. А для 2024-го (оплатить его нужно будет до 1 декабря 2025 года) — 210 тысяч.

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Если доходы по все вкладам оказываются выше установленного порога, с превышения нужно заплатить 13 процентов НДФЛ и 15 процентов для тех, чьи доходы по вкладам за отчетный период превысили пять миллионов рублей. То есть если человек заработал на вкладах 200 тысяч рублей, то облагаться по ставке НДФЛ будет только сумма в размере 50 тысяч рублей.

Банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом Антон Силуанов министр финансов России

Как говорил министр финансов Антон Силуанов, практика налогообложения процентов по вкладам существует во многих странах мира.

Сколько денег россияне хранят в банках?

В январе 2022 года банки оценивали долю вкладчиков с депозитами свыше миллиона рублей в 5-30 процентов, однако с тех пор их число могло вырасти за счет многомиллионных выплат военным и резкого роста зарплат на фоне дефицита кадров.

По последним данным, согласно официальной статистике ЦБ, на начало текущего года россияне хранили на счетах и депозитах в банках 44,92 триллиона рублей. 65,2 процента от этой суммы приходилось на средства, размещенные на срочных вкладах, которые предполагают начисление процентов. В 2023-м сбережения населения в банках увеличились на 22,7 процента, а на срочных вкладах — на 29,3 процента.