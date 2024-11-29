Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для укрепления тазобедренного сустава

Фитнес-тренер Иван Иванов назвал эффективное упражнение для укрепления тазобедренного сустава. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист рекомендовал делать боковые выпады. «Чтобы сделать упражнение необходимо встать прямо, поставить ноги на ширине плеч. Затем вытянуть правую ногу и сделать шаг в сторону правой ногой, перенести на нее вес. Сгибая правую ногу в колене, медленно опуститься вниз, одновременно вытянув левую ногу. А после вернуться в исходное положение и повторить упражнение для левой ноги», — заявил Иванов.

Иванов также рекомендовал постепенно увеличивать интенсивность тренировок. «Прислушивайтесь к ощущениям своего тела и делайте перерыв между тренировками 72 часа», — заявил тренер.

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