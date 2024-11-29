Российский саночник-чемпион рассказал о необходимости тренировок за рубежом

Российский саночник Репилов рассказал о необходимости тренировок за рубежом

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов назвал условие, при котором российские спортсмены смогут быть конкурентоспособными на международной арене. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что россиянам необходимо проводить тренировки за рубежом. «Мы третий год катаемся на одной трассе. Это можно сравнить с тем, что ты три года ешь одну и ту же еду, ты добавляешь иногда специи, но еда остается одна и та же», — заявил Репилов.

Спортсмен добавил, что сейчас он не испытывает никаких эмоций на соревнованиях. «Конечно, очень хочется, чтобы мы съездили в Китай, еще куда-то. Но эти вопросы спортсмены не решают», — отметил Репилов.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. Среди них Международная федерация санного спорта.