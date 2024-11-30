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17:38, 30 ноября 2024Россия

Путин подписал закон о нелегальном распространении персональных данных

Путин ввел уголовную ответственность за нелегальный оборот персональных данных
Семен Александров (редактор)

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за создание сайтов для нелегального оборота и распространения персональных данных. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, уголовная ответственность предусмотрена за незаконное использование или передачу компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также создание и функционирования ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения.

За незаконное использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации с персональными данными, полученной путем неправомерного доступа наказание составит до 4 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет.

При этом, если действия повлекли тяжкие последствия или были совершены организованной группой, то наказание составит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил вступающие в силу в декабре законы. С 1 декабря в России начинают действовать два нормативно-правовых акта. Первый касается освобождения участников специальной военной операции (СВО) от взыскания исполнительского сбора. Вторым документом, который вступит в силу в первый день зимы, будет закон о лицензировании деятельности операторов связи — в перечень будет включено требование о соблюдении схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам.

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